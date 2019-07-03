Поздравление губернатора Ленинградской области по случаю Дня работника органов безопасности РФ 

Уважаемые работники органов безопасности Российской Федерации! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

С честью исполняя свой долг, вы надежно обеспечиваете покой и безопасность наших сограждан, твердо защищаете государственные интересы нашей страны.

Для Ленинградской области — приграничного региона, расположенного на ключевых транзитных маршрутах, активно развивающегося — ратный труд сотрудников органов безопасности имеет особое значение.

Вы ставите прочный заслон терроризму, экстремизму, международному наркотрафику, шпионажу, ведете активную борьбу с коррупцией и другими особо опасными преступлениями против интересов государства и общества.

От лица ленинградцев хочу передать благодарность всем, кто несет службу в органах безопасности на территории нашего субъекта Российской Федерации.

Слова глубокой признательности, пожелания здоровья, сил и энергии — ветеранам-чекистам всех поколений.

В канун года, когда мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, нельзя не вспомнить о подвиге наших разведчиков и контрразведчиков в период Великой Отечественной войны, организаторов партизанского движения и подполья, в том числе на занятой врагом территории Ленинградской области.

На нашей земле свято чтят память погибших сотрудников органов безопасности, тех, кто отдал жизнь за Родину в военное и в мирное время.

Желаю нынешнему поколению сотрудников органов безопасности, хранящему лучшие боевые традиции своих старших товарищей — дальнейших успехов в нелегкой и ответственной службе, крепкого семейного тыла, счастья, добра и благополучия!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко