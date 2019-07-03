Посёлок Вещево газифицируют - но не скоро



Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области предусмотрена газификация поселков Гончарово, Перово, Черкасово, Гаврилово, Барышево, Житково и Вещево. При этом, как сообщили нам в областном комитете по ТЭК, на сегодня техническая возможность газификации Вещево отсутствует. Для её создания необходимо построить межпоселковый газопровод. Его строительство предусмотрено Генеральной схемой, однако в "Программу развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период с 2016 по 2020 год" объект не вошёл, поскольку приоритет в строительстве межпоселковых газопроводов отдается в первую очередь населённым пунктам, имеющим крупных потребителей природного газа - например предприятия, котельные и многоквартирный жилищный фонд. Поэтому рассмотрение вопроса газификации п. Вещево будет возможно не ранее 2020 года, резюмировали в Комитете по ТЭК.