Порт города о заметном пассажирском движении

Регулярные дальние пассажирские рейсы по многим направлениям Капитан немецкого судна рассказывает о «Финских рейсах»

Газета "Karjala" , 27 мая 1936 года

С приходом лета появляющейся в порту морского города публике приходит мысль совершить дальнее морское путешествие на большом корабле. Те, у кого есть средства и время, могут исполнить свою мечту. Многих счастливцев эти большие "пахари моря" увозят летом с собой. И возвращают. Выборгский порт стоит в этой точке мира впереди по экспорту и импорту. Но, помимо грузовых рейсов, здесь выполняются регулярные международные рейсы. Кроме того, и на грузовых судах имеются каюты для пассажиров, и они редко остаются пустыми.

Обычно, называя цифры грузооборота Выборгского порта, мы упускаем из виду тот факт, что через наш порт проходит, особенно в летнее время, и много туристов. Отсюда отправляются оборудованные туристические суда раз в неделю или две, что зависит от протяженности пути. Корабли уходят в Таллинн, Стеттин, Киль, Бремен, Антверпен, Роттердам, Руан. Пассажирские линии обслуживают компании "Рудольф и Кристиан Грибель" из Стеттина, "Арго Редерей" из Бремена и АОР "Финские Пароходы". Периодически к нам заходят корабли американской туристической компании "МакКормик".

Белоснежные суда немецкой компании "Грибель" из Стеттина , совершающие эти регулярные рейсы, швартуются у наших южных причалов практически каждую неделю, и наша публика привыкла их здесь видеть. В самом начале летнего сезона наш корреспондент, находясь в порту, поднялся на борт морского судна "Бранденбург" и побеседовал со словоохотливым капитаном Клюгом о туристической линии Выборг – Стеттин, которую обслуживает судно.

Путешествия в Финляндию сейчас в Германии необычайно популярны, говорит капитан. Желающих в летнее время посетить вашу страну гораздо больше, чем мы могли ожидать. На нашем судне 50 классных кают – 29 первого класса и 21 – второго класса. Есть также 71 палубное место третьего класса. Да, я не сказал, что и отправляющихся из Выборга, тоже весьма много.

Капитан Клюг говорит, что туристы, возвращающиеся в Германию очень довольны путешествием, одно из приемуществ которого состоит в том, что в Финляндии, благодаря, в том числе, и курсу валюты, цены ниже, чем в Германии. В прошлом сезоне, по его словам, был очень популярен маршрут "Вокруг Балтийского моря", который длился 10 дней. За время маршрута судно на продолжительное время швартовалось у причалов интересных городов, где туристы могли вдоволь нагуляться и продолжить затем морское путешествие. В Выборге судно стоит с утра вторника до среды. У пассажиров есть возможность посетить водопад Иматра на наших комфортабельных автобусах. Также очень популярен для приезжих маршрут по Сайменскому каналу. Обычно назад путешественники возвращаются другим путем и у них есть возможность посмотреть все достопримечательности этой части Финляндии. Одной из самых приметных точек на этом пути является восхищающий всех водопад Валлинкоски. Из Выборгских достопримечательностей капитан назвал Замок и Круглую башню.

От предстоящего сезона капитан ожидает еще больше. В подтверждение своим словам он сказал, что пару недель назад, еще до начала основного сезона, на борту его судна уже было семь круизных путешественников. Многие уже заказывают путешествия в Финляндию на морских судах через Выборг.

Как небольшую деталь, мы узнали, что "Бранденбург", развивает 13 узлов и что курсирует он на линии вместе с пароходом "Страссбург", капитан которого, господин Кропп, передает городу Выборгу дружественный привет.

Статья подготовлена по материалам, предоставленным ЛОГАВ