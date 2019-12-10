Попавшие в ДТП выборжцы смогут оформить европротокол онлайн

В мобильном приложении "Помощник ОСАГО" в тестовом режиме запущен сервис под названием "Европротокол онлайн". Он доступен в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и еще трех регионах.

Чтобы оформить извещение о ДТП в электронном виде, необходимо иметь подтверждённую учетную запись на Портале госуслуг...