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Сегодня, 17:00

Попавшие в ДТП выборжцы смогут оформить европротокол онлайн

В мобильном приложении "Помощник ОСАГО" в тестовом режиме запущен сервис под названием "Европротокол онлайн". Он доступен в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и еще трех регионах. 
Чтобы оформить извещение о ДТП в электронном виде, необходимо иметь подтверждённую учетную запись на Портале госуслуг... 

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