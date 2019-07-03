Поклонников романса ждут в пятницу в библиотеке Аалто



В пятницу, 11 октября, в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто состоится лекция-концерт под названием "Сергей Рахманинов и Николай Струве – история одной дружбы". В программе: рассказ о дружбе двух композиторов, романсы Николая Струве и Сергея Рахманинова, фотоматериалы из семейного архива.

Исполнители - лауреаты всероссийских и международных конкурсов Людмила Трушталевская (сопрано) и Леонид Ерёмин (фортепиано). Начало концерта в 18 часов. Вход свободный.