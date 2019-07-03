Поезд Москва - Петрозаводск будет делать остановку в Выборге





Со 2 декабря Москву, Санкт-Петербург, Сортавалу и Петрозаводск свяжет новый ежедневный поезд. Разработчики маршрута надеются, что он позволит развивать туристический потенциал Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Поезд будет курсировать в дополнение к фирменному поезду "Карелия" Москва - Петрозаводск.

Отправляясь с вокзала Петрозаводска в 14:10, поезд будет прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16. Из Москвы он будет отправляться в 16:00 и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 12:10. Время в пути – около 20 часов.

Предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална.

В Сортавала пассажиры смогут пересесть на популярный туристический ретро-поезд "Рускеальский экспресс", который доставит их в горный парк Рускеала. А в летнее время от пристани Сортавала можно на скоростном теплоходе попасть на остров Валаам.

Продажа билетов на новый поезд уже открыта.