Подготовку к Дню Победы обсудили в городском информационном центре

План мероприятий, посвящённых 75-летней годовщине Великой Победы, обсудили в Городском информационном центре. На рабочее совещание собрались специалисты военно-учётных столов городских и сельских поселений, представители военкомата, выставочного зала "Выборг – город воинской славы" и местной власти. Они обсудили насущные вопросы, связанные с подготовкой к 9 мая. Особое внимание уделили вопросам учёта воинских захоронений.

