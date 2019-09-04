Под Выборгом появится "Конно-сказочный хутор"

Природный конный парк, не имеющий аналогов в России, хотят создать в Выборгском районе. Вблизи пос. Советского общественная организация "Конно-сказочный хутор" выкупила для этого более 30 гектаров земли. Прежде коневоды и фермеры работали в пос. Токсово Всеволожского района, а теперь переезжают в Выборгский район. Пока перевезли сюда трёх лошадей и начали строительство конюшни. Планы у представителей "Конно-сказочного хутора" впечатляющие...