Под Новый год в Великий Устюг придёт гигантская поздравительная открытка 





25 декабря Почта России повезла из Санкт-Петербурга в Великий Устюг уникальную новогоднюю открытку. Поздравительное послание площадью шесть квадратных метров и весом около 30 кг юные петербургские художники отправили Всероссийскому Деду Морозу. Создать столь грандиозное поздравление для зимнего волшебника детям предложила известная петербургская художница Валерия Лошак, автор гигантского валенка, "гостившего" минувшей осенью в Выборге. На протяжении месяца Валерия и её ученики из изобразительной студии рисовали и раскрашивали открытку размерами 3 на 2 метра, внутри которой дети написали свои личные пожелания Деду Морозу.



