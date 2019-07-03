Под Гатчиной школьницу насмерть сбила электричка



В Ленинградской области 15-летняя девушка погибла под колесами электропоезда. Это произошло под Гатчиной, на перегоне Верево - Александровское. По сообщению пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте, 17 октября девочка-подросток 2004 года рождения была травмирована электропоездом сообщением Луга - Санкт-Петербург. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".