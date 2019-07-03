Почти 900 кг "санкционки" уничтожено в Выборге



Без малого 9 центнеров "санкционных" продуктов уничтожено во исполнение указа президента страны о запрещении ввоза в Россию некоторых продуктов из стран Евросоюза. Все они были изъяты у физических лиц на пропускных пунктах сотрудниками таможни. Напомним, товар изымается, если его количество превышает разрешенное к ввозу и если признается предназначенным не для личного пользования. Готовую молочную и мясную продукцию из стран Евросоюза в количестве 874 килограмма сожгли в высокотемпературной печи. При процедуре уничтожения присутствовали должностные лица Выборгской таможни, помощник прокурора Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора и незаинтересованные лица.