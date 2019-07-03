Почти 216 млн рублей задолжали за свет жители Ленобласти и Петербурга





В преддверии новогодних праздников более 36 тысяч жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили уведомления о временном приостановлении подачи электроэнергии. Суммарный долг этих потребителей перед АО "ПСК" и АО "Петроэлектросбыт" составил более 215,7 млн рублей.

Для возобновления ресурса, помимо полной оплаты долга, потребуется возместить расходы по подключению и отключению света. Сумма может составить до 3 000 рублей.

По статистике, существенная часть потребителей, получивших уведомление о предстоящем отключении, в кратчайшие сроки погашает долг. Остальных ждут судебные разбирательства и применение мер по принудительному взысканию долга, в числе которых запрет выезда за границу и арест имущества.

