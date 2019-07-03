По техническим причинам поезда "Аллегро" вышли из графика

30 октября 2019 года по техническим причинам на территории Финляндии был задержан поезд № 784 "Аллегро", следующий из Хельсинки в Санкт-Петербург. Поезд поступил на территорию РФ с опозданием 2 часа 17 минут. Задержка по прибытии в Санкт-Петербург составит около двух часов.

В связи с этим поезд № 785 отправится из Санкт-Петербурга в Хельсинки с опозданием примерно на полтора часа, сообщает пресс-служба "ОАО "РЖД". Также в течение дня возможны задержки других поездов "Аллегро", курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Диспетчерский аппарат Октябрьской железной дороги предпринимает все необходимые меры для сокращения времени отставания поездов, говорится в сообщении.

