Плата за вывоз мусора уменьшится пока для трех районов Ленинградской области

В 2020 году жители Выборгского района будут платить за вывоз мусора меньше на 12%.





Тариф пересмотрен в трех пилотных районах: Выборгском, Приозерском и Лужском. С начала года начисления для жителей многоквартирных жилых домов будут производиться из расчета 5 рублей 60 копеек за один квадратный метр, в индивидуальных жилых домах – 331 рубль 28 копеек за домовладение. Поручение пересмотреть утвержденные тарифы и нормативы накопления отходов дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в связи с многочисленными жалобами граждан.