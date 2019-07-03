Первые суда прошли через ворота большого шлюза Мустола

Новый громадный шлюз, как и весь Сайменский канал открыт для прохода судов. Шесть десятков судов опустились и поднялись по каналу в день открытия.

Газета "Karjala" , 14 мая 1935 года



Вчера над Сайменским каналом развевались флаги. Праздник здесь был по двум причинам. Во-первых, открылась навигация, а во-вторых в эксплуатацию был сдан и открыт большой шлюз Мустола.

Открытие было намечено на 12 дня и уже утром машина "Каръяла" направилась к началу этого удивительного водного пути, в его северную часть, где сегодня открывается новая достопримечательность канала и замечательный результат работы инженерной мысли, шлюз Мустола.

Уже в Юстила мы заметили, что канал собираются открыть ранее часа официального открытия. Еще не было и 11 часов, а из шлюза уже выползли, в верхней его части 14 больших лодей и один пароход стремился туда же. Специалисты разъяснили нам, что судов на проход было заявлено так много, что некоторые из них надо было убрать в сторону, чтобы они не создавали помех другим. Помех для работы шлюза не было, и караван пошел своей дорогой.

В Раттиярви, наоборот, было тихо и пустынно. Оставшиеся от зимы льдины еще плавали у верхних ворот шлюза. Но все было готово к приему кораблей. В Пялли жизнь вновь появилась. На юг направлялась баржа с пиломатериалами, которую тянул, испускавший клубы дыма, буксир. Потом дорога шла вдали от канала, пока вновь, на шлюзе Мустола, не встретилась с ним.

Этот шлюз был нашей конечной целью. Это громадное сооружение со многими значительными механизмами. Находящийся вокруг строительный мусор, говорил о том, что работы здесь только что закончились. Группа людей еще занималась наведением чистоты и порядка, но сама камера и все механизмы были готовы.

Мы встретили инженера канала В. Ринне, который сказал, что момент открытия перенесен на 18 часов. Но шлюз работал и мы видели как открываются и закрываются его ворота, пропуская через себя суда. Инженер рассказал нам об этапах строительства сооружения.

На Мустоле был заменен старый трехкамерный шлюз. Это первая часть работ на канале. В этой части все многокамерные шлюзы будут перестроены на однокамерные. Во второй части будут реконструированы старые однокамерные шлюзы. И третья часть работ – углубление канала.

В первой части работ уже был реконструирован шлюз Мялкиа, находящийся выше Мустолы. В ближайшее время работы перейдут на Пялли, Лиетярви и Сяркиярви.

Шлюз Мустола начали перестраивать в 1932 году и работы здесь велись круглосуточно. Этот гигант стоил 10 миллионов марок. Длина его камеры 75 метров, ширина 10,6 метроа, а высота ворот 14 метров. Перепад воды в шлюзе 7,5 метров. Электричество для шлюза идет со станции в Иматре. К шлюзу относится и четырех секционный мост, идущий над каналом. Это так называемый разводной мост. Его 14-ти метровый пролет поднимается при прохождении судов. В своем роде это второй, а у нас в стране первый подобный мост.

Инженер сказал, что все оборудование шлюза работает в соответствии с ожиданиями. Проход судна занимает 20 минут, тогда, как ранее суда проползали шлюзовую группу за полчаса. Сегодня в шлюз спокойно заходят два парохода, тогда как ранее в камеры помещался только один корабль.

Все металлические конструкции были изготовлены АО "Kone- ja Siltarakennus", а электрические системы проверяла фирма Готфрид Стремберг.

Прозвучал гудок буксира. К шлюзу подходил караван. Беззвучно открылись ворота камеры и караван вошел внутрь. В мгновение ока буксир и ладья были внизу. Также беззвучно открылись нижние ворота, поднялся пролет моста и караван двинулся дальше.

Рядом со шлюзом есть шлюзовой док. Вчера, перед началом навигации из этого дока вышли на открытую воду несколько судов.

Уже вечером нам по телефону сказали, что по каналу за день поднялось около 40 судов, в основном это ладьи, и один пароход. К морю спустилось 14 кораблей.

Но все же самое удивительное находится в комнате управления на втором этаже. Это маленькая застекленная комната с небольшим открытым балконом. Внимание привлекает контрольный стол, на котором много кнопок и контрольных ламп и контрольная доска, где отображаются положение створов ворот и замков. Датчики показывают уровень воды в канале и в камере. По разноцветным сигналам можно легко понять, когда уровень воды в шлюзе и в канале совпадет, и в нужный момент открыть ворота. Приборы показывают верхний уровень воды 63б80, а нижний – 56,12. Разница составляет 7, 62. Под выключателями понятные надписи: "Западные ворота – закрыть – открыть – стоп" и тд. То же самое касается шлагбаумов и моста. Все максимально просто и понятно. Здесь исключена возможность ошибки, поскольку автоматика вмешается в неправильные действия оператора.

В шлюз заходит буксир с баржей. Нажатием кнопки закрываются створы ворот и суда начинают медленно опускаться. Инженер говорит, что вода уходит из шлюзовой камеры по подземному каналу в канал, расположенный рядом. Для этого используется старое русло. Вода в шлюзе опускается до уровня нижней части шлюза. Следует нажатие пары кнопок. Начинает звучать сигнал – это опускаются шлагбаумы и поднимается, как крышка на картонной коробке, пролет моста. Все, суда могут двигаться дальше.

В шлюз заходит судно, идущее вверх по каналу. За ним закрываются створы, и оно начинает медленно "всплывать". Объем шлюза 6000 кубометров. Он заполняется всего за шесть минут. Вода поднимается до верхнего уровня. Открываются створы - это занимает 55 секунд – и корабль может двигаться дальше. Для того, чтобы управлять механизмами, нужен лишь один человек. Но в помощниках у него еще люди, которые руководят заходом судом и делают прочую работу.