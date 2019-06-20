Пенсии в России подросли больше, чем инфляция

С 1 января страховые пенсии в России проиндексированы на 6,6%.

Выплаты в новом размере пенсионеры начали получать уже в конце декабря, сообщает "Российская газета". Индексация проведена с коэффициентом, примерно в два раза превосходящим процент годовой инфляции. По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос в среднем на тысячу в месяц, до 16,4 тысячи рублей. У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход увеличился до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно.

Что касается работающих пенсионеров, им пересчитают размер выплат с 1 августа - в соответствии с пенсионными коэффициентами, заработанными за предыдущий год.