Патроны и гранаты хранил житель Выборга в подвале многоквартирного дома



Выборгский городской суд вынес обвинительный приговор 40-летнему мужчине. Он признан виновным по двум статьям: "незаконное хранение боеприпасов" и "незаконное хранение взрывных устройств". Как сообщили нам в Выборгской городской прокуратуре, обвиняемый незаконно хранил в кладовой, оборудованной в подвале многоквартирного дома, патроны, предназначенные для стрельбы из огнестрельного оружия, а также две ручные осколочные гранаты. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно со штрафом 10 тыс. рублей.