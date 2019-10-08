Парк Монрепо поможет синичкам перезимовать

Лесники парка Монрепо торопятся до снегопадов вывесить кормушки для маленьких птичек. От того, выживут ли воробьи и синицы, будет зависеть здоровье парковых деревьев.

За лето птицы уничтожают огромное количество вредных насекомых, спасая от гибели тысячи парковых деревьев. А вот в снегопады найти пропитание им очень сложно. В холода, например, без подкормки 9 из 10 синиц погибают от голода.

Владимир Чантурия, лесничий парка Монрепо

Обязательно надо ставить кормушки на зиму, привлекать птиц. Они привыкают к кормушкам и остаются в этих местах, где потом помогают нам в борьбе с вредными насекомыми. Но нужно помнить: если кормушку перестают наполнять, птица может погибнуть. Она никуда не улетит, а будет ждать, когда в кормушке появится еда.

В Монрепо несколько десятков кормушек. Но у них есть некоторые особенности – размер. Все они рассчитаны на маленьких птичек: воробьев, синиц, снегирей, чижиков. Голубю, вороне и сороке в нее не проникнуть. Лесничий говорит, крупные птицы в подкормке не нуждаются, они без труда смогут прокормить себя сами. Какую-то часть птичьей еды растаскивают белки, но их немного и большого урона они не приносят