Парк Монрепо поможет синичкам перезимовать

За лето птицы уничтожают огромное количество вредных насекомых, спасая от гибели тысячи парковых деревьев. А вот в снегопады найти пропитание им очень сложно. В холода, например, без подкормки 9 из 10 синиц погибают от голода.
Владимир Чантурия, лесничий парка Монрепо
Обязательно надо ставить кормушки на зиму, привлекать птиц. Они привыкают к кормушкам и остаются в этих местах, где потом помогают нам в борьбе с вредными насекомыми. Но нужно помнить: если кормушку перестают наполнять, птица может погибнуть. Она никуда не улетит, а будет ждать, когда в кормушке появится еда.
В Монрепо несколько десятков кормушек. Но у них есть некоторые особенности – размер. Все они рассчитаны на маленьких птичек: воробьев, синиц, снегирей, чижиков. Голубю, вороне и сороке в нее не проникнуть. Лесничий говорит, крупные птицы в подкормке не нуждаются, они без труда смогут прокормить себя сами. Какую-то часть птичьей еды растаскивают белки, но их немного и большого урона они не приносят
Владимир Чантурия, лесничий парка Монрепо
Кормим семенами подсолнечника, овса, пшеницы. Подсыпаем "Геркулес", как пищевую добавку. Птицы это очень любят. Можно еще сало не соленое, свежее. Мясо. Ни в коем случае нельзя подкармливать хлебом черным, ржаным. Это очень вредно. И семечки должны быть не жареные Если вы пойдете гулять в Монрепо, захватите с собой щепотку зернышек, подсыпьте их в кормушку. Птицы обязательно это оценят.