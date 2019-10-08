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Вчера, 20:18

Парк Монрепо поможет синичкам перезимовать

Лесники парка Монрепо торопятся до снегопадов вывесить кормушки для маленьких птичек. От того, выживут ли воробьи и синицы, будет зависеть здоровье парковых деревьев.

Лесничии парка Монрепо вывешивают к зиме кормушкиЗа лето птицы уничтожают огромное количество вредных насекомых, спасая от гибели тысячи парковых деревьев. А вот в снегопады найти пропитание им очень сложно. В холода, например, без подкормки 9 из 10 синиц погибают от голода. 

Лесничии парка Монрепо вывешивают к зиме кормушки

Владимир Чантурия, лесничий парка Монрепо
Обязательно надо ставить кормушки на зиму, привлекать птиц. Они привыкают к кормушкам и остаются в этих местах, где потом помогают нам в борьбе с вредными насекомыми. Но нужно помнить: если кормушку перестают наполнять, птица может погибнуть. Она никуда не улетит, а будет ждать, когда в кормушке появится еда.

Лесничии парка Монрепо вывешивают к зиме кормушки

В Монрепо несколько десятков кормушек. Но у них есть некоторые особенности – размер. Все они рассчитаны на маленьких птичек: воробьев, синиц, снегирей, чижиков. Голубю, вороне и сороке в нее не проникнуть. Лесничий говорит, крупные птицы в подкормке не нуждаются, они без труда смогут прокормить себя сами. Какую-то часть птичьей еды растаскивают белки, но их немного и большого урона они не приносят

Лесничии парка Монрепо вывешивают к зиме кормушки

Владимир Чантурия, лесничий парка Монрепо
Кормим семенами подсолнечника, овса, пшеницы. Подсыпаем "Геркулес", как пищевую добавку. Птицы это очень любят. Можно еще сало не соленое, свежее. Мясо. Ни в коем случае нельзя подкармливать хлебом черным, ржаным. Это очень вредно. И семечки должны быть не жареные Если вы пойдете гулять в Монрепо, захватите с собой щепотку зернышек, подсыпьте их в кормушку. Птицы обязательно это оценят.

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