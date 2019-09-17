Пакет соцуслуг или денежный эквивалент?

У федеральных льготников ещё есть время определиться с набором социальных услуг. До 1 октября в пенсионный фонд необходимо подать соответствующее заявление. Получатели ежемесячной денежной выплаты имеют право на государственную помощь в виде набора социальных услуг. Они могут выбрать пакет в натуральной форме или получить денежный эквивалент. Льготникам, которые ранее уже определились с решением и не планируют его менять, обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Гражданам, которые передумали, необходимо написать новое заявление об отказе на следующий год от набора соцуслуг или наоборот, о возобновлении их получения. Обращение примут в клиентской службе управления. Также его можно заполнить в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или в многофункциональном центре.