Отсутствие имущества - повод не платить налог

В центрах «Мои документы» можно подать заявление о прекращении уплаты налога с уничтоженного имущества.

Воспользоваться услугой могут владельцы недвижимости в случае полного разрушения объекта в результате сноса, пожара, оползня, наводнения или другого стихийного бедствия.



Уведомление о прекращении налогообложения оформляется, если здание располагается на территории Ленобласти и снято с кадастрового учета. Чтобы получить услугу, потребуется предоставить в МФЦ заявление с указанным идентификационным номером налогоплательщика (ИНН), паспорт и документ, подтверждающий факт разрушения здания. Заявка будет рассматриваться в территориальном отделении ФНС в течение 30 календарных дней. Ответ заявителю будет направлен по Почте России.