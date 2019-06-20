Отличившиеся в точных науках школьники смогут претендовать на грант



На сайте Правительства РФ опубликовано постановление о порядке предоставления грантов учащимся школ за высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. Теперь на поддержку в размере 125 тысяч рублей может претендовать любой школьник до 18 лет, в активе которого победы в предметных олимпиадах и других конкурсах. Гранты будут предоставляться в электронном виде через Единый портал госуслуг.