Отель «Кнут Поссе» открыл свои двери

В отеле сочетались прекрасный вкус, уют и удобство.

Газета "Karjala" , 12 января 1930 года

Уже давно в Выборге мечтали об отеле, который мог бы предоставить своим постояльцам первоклассные услуги, отвечающие последним европейским стандартам. Теперь в Выборге есть такой отель. Это "Кнут Поссе", расположенный в коммерческом здании "Каръяла". Архитектор Уно Ульберг, проектировавший все здание, продумал здесь все до мелочей и поэтому отель со всех сторон является высококлассным. Обстановка отеля это все лучшее, что можно было получить на сегодняшний день. Отель находится на трех последних этажах здания, на которые можно быстро подняться из вестибюля на лифте. Специальный грузовой лифт также быстро поднимет багаж постояльцев на нужный этаж.

В распоряжении отеля пятьдесят, уютно обставленных комнат, из которых часть одноместные, а часть двухместные. Многие комнаты оборудованы ванными и во всех есть горячая и холодная вода, телефоны и другие удобства. Благодаря специальной конструкции рам, окна быстро и легко открываются. Стильная, ценная и уютная мебель изготовлена известной фирмой "Боман". На полах лежат ковры фирм "Гренрус", " Алопеус", "Оркамо", Викандер и Ларсон", "Планстрем". Покрывала на постелях фирмы "Оркамо", перьевые подушки и одеяла произведены фабрикой "Ванулиике" из Турку.

Все комнаты для постояльцев находятся на пятом и шестом этажах здания. На каждом из этих этажей есть уютные общие гостиные и просторные холлы. Весь верхний этаж отдан под ресторан. Общий стильный и уютный зал ресторана под сводчатой крышей рассчитан на 80 – 100 человек.

Есть здесь и два прекрасно обставленных отдельных кабинета. Часть всей площади занимает кухня. Ресторанный зал украшен художником Бруно Тукканеном. На сцене ресторана стоит рояль, но никаких постоянных концертов здесь не проводится. Этот ресторан – спокойное и первоклассное заведение, где за качество и выбор блюд отвечает шеф-повар из Чехословакии. В меню представлены, в том числе, и деликатесы чешской кухни.

Есть в отеле и залы для проведения выставок. Это помещения из двух комнат или одного большого зала, разделенного занавесями. В них можно выгодно представить разнообразный товар, например, необходимые путешественнику дорожные вещи.

Если мы заглянем на кухню, то увидим, что оборудование здесь сплошь высококлассное и современное. Например, плиты, поставленные фирмой Леннарта Холмберга, моечные аппараты от "Стокманна" и холодильные установки "Фригидайре".

Еще скажем, что электрическое оснащение и приборы поставлены фирмами "Выборгское электричество и приборы" и АО "Идман". Электрические и телефонные провода прокладывала контора "Электрические и инженерные сети Восточной Финляндии". Световая наружная реклама производства "Хирвикаллио". Обивка и драпировка работы Саари. Фарфоровая посуда фабрики "Арабия", стеклянные предметы произведены на фабрике стекла в Риихимяки. Постельное белье пошито фирмой "Свартстрем и Дрокила". Все рабочие комнаты персонала обставлены мебелью произведенной фирмой "Нуппонен". В конце нашего описания скажем, что весь отель оснащен системой сигнализации, которая в случае любого происшествия подаст сигнал тревоги.

Публикация подготовлена по материалам, предоставленным архивом ЛОГАВ.



