"Эрмитаж-Выборг": от неоклассицизма до импрессионизма…

Работы французских художников эпохи Просвещения смогут оценить жители и гости Выборга. В выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" начала работу новая выставка. Здесь представлены лучшие экспонаты французской живописи и скульптуры XIX века. Как отметили кураторы выставки, это одно из лучших собраний государственного Эрмитажа в Петербурге. Из 500 картин в Выборг привезли около сорока.

