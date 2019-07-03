Осенняя ярмарка пройдет в Выборге в выходные дни

В предстоящие выходные в Выборге на Южном рынке будет работать традиционная XXXIX осенняя выставка-ярмарка. Будет представлена сельскохозяйственная продукция, продукты пищевой и перерабатывающей промышленности и рыбопромышленного комплекса, семена, посадочный материал, садовый инвентарь, текстильные и хозяйственные товары, обувь, одежда, сувениры, изделия народных промыслов и др. Запланирована концертная программа и детская анимация.

Вниманию автомобилистов! В дни работы ярмарки с 09.00 до 18.00 будет ограничено движение транспортных средств на улицах Азбучная и Августовская.