Оркестр из Котки даст концерт в Выборге

Оркестр New Happy Brass Band из финского города Котка выступит в ближайшую субботу в Выборге.

New Happy Brass Band был создан в 2017 году Анной Канкаре, выпускницей Академии Сибелиуса. Целью его создания являлось объединить в одном коллективе любителей и профессионалов. В настоящее время в составе оркестра 30 музыкантов. Репертуар его обширен и разнообразен - от эстрады до классики.

Концерт оркестра New Happy Brass Band пройдет 16 ноября в 17 часов в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто. Вход свободный.