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Сегодня, 14:52

Оркестр из Котки даст концерт в Выборге



Оркестр New Happy Brass Band из финского города Котка выступит в ближайшую субботу в Выборге. 
New Happy Brass Band был создан в 2017 году Анной Канкаре, выпускницей Академии Сибелиуса. Целью его создания являлось объединить в одном коллективе любителей и профессионалов. В настоящее время в составе оркестра 30 музыкантов. Репертуар его обширен и разнообразен - от эстрады  до классики. 
Концерт оркестра New Happy Brass Band пройдет 16 ноября в 17 часов в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто. Вход свободный.

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