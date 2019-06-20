Организаторы фестиваля "Вместе Ярче" объявили о начале конкурса

В Ленобласти стартовал прием заявок на участие в конкурсах фестиваля энергосбережения. Школьники Выборгского района могут побороться за призы. Для этого нужно создать из пластиковых бутылок арт-объект под лозунгом "Вместе мы выбираем мир!" или снять видеоролик "Энерго-лайфхаки". На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Лучшие из них будут продемонстрированы на фестивале энергосбережения Вместе Ярче, который пройдет в сентябре в Гатчине.