  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента Новостей
Сегодня, 10:58

Опубликованы предварительные итоги выборов в Совет депутатов г. Выборга

Территориальная избирательная комиссия Выборгского района подвела предварительные итоги голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района Ленинградской области четвёртого созыва. Их результаты по состоянию на 5 утра 09.09.19 опубликованы на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области. Напомним, выборы проходили 8 сентября 2019 года, в Единый день голосования. 

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ВЫБОРГ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА



1 одномандатный

избирательный округ №1 НИКУЛИН

Дмитрий Юрьевич

2 одномандатный

избирательный округ №2 МОСКАЕВ

Сергей Юрьевич

3 одномандатный

избирательный округ №3 ЖУРИНСКАЯ

Елена Евгеньевна

4 одномандатный

избирательный округ №4 КУСТОВ

Сергей Аркадьевич

5 одномандатный

избирательный округ №5 МОКРЕЦОВ

Евгений Анатольевич

6 одномандатный

избирательный округ №6 СВИЩ

Алла Николаевна

7 одномандатный

избирательный округ №7 ДЕМКИН

Игорь Борисович

8 одномандатный

избирательный округ №8 МИТИНА

Людмила Александровна

9 одномандатный

избирательный округ №9 ОСТАПЧУК

Владимир Федорович

10 одномандатный

избирательный округ №10 СУКОНЧИК

Валерий Васильевич

11 одномандатный

избирательный округ №11 МАКАРОВ

Михаил Валентинович

12 одномандатный

избирательный округ №12 БЕРЕЗНЕВ

Игорь Геннадьевич

13 одномандатный

избирательный округ №13 КЛЮЕВА

Людмила Евгеньевна

14 одномандатный

избирательный округ №14 ИВАНЕНКО

Виктория Анатольевна

15 одномандатный

избирательный округ №15 ЗУБЕНКО

Денис Сергеевич

16 одномандатный

избирательный округ №16 ПЕТРОВ

Александр Петрович

17 одномандатный

избирательный округ №17 САПОГОВА

Инна Александровна

18 одномандатный

избирательный округ №18 МИХАЙЛОВ

Александр Михайлович

19 одномандатный

избирательный округ №19 СМОЛЬЯНИНОВ

Анатолий Николаевич

20 одномандатный

избирательный округ №20 ТРЕТЬЯК

Татьяна Михайловна

Метки выборыпредварительные итоги
Категории Лента Новостей