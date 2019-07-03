Определены места подвоза питьевой воды жителям Выборга

Сегодня, 30 августа, в связи с аварией на магистральном водоводе будет отключена холодная вода с 20 часов во всем Выборге (за исключением Калининского микрорайона). Аварийные работы будут проводиться специалистами ГУП "Леноблводоканал" в ночное время. Подключение ХВС планируется к 10 утра.

Горячее водоснабжение сохраняется в прежнем режиме.

В администрации Выборгского района сообщили, что будет организован подвоз воды. Начиная с 22 часов машины будут стоять по следующим адресам: Рыночная площадь, Красная площадь, в Южном микрорайоне у остановки "Гдыня", у ТЦ "Находка", на площадке вблизи ТЦ "Кубус", на площадках около жилых домов на Ленинградском шоссе, 31 и ул. Кривоносова, 10-12.