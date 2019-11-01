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Сегодня, 14:49

Определены дома, в которых в 2020-м пройдет капремонт

Определены многоквартирные жилые дома, в которых в следующем году пройдет капремонт. Новые лифты установят в двадцати многоэтажках в разных микрорайонах города. Ещё в десяти домах заменят электропроводку, приведут в порядок водопроводные и тепловые сети, обследуют состояние кровли и подвалов. Областной Фонд капремонта подготовил документы и сметы по краткосрочной региональной программе и представил предложения в районную администрацию... 

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