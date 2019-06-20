Около 150-ти современных небольших квартир в старых домах

Ситуация с квартирами в Выборге – требование кризисного времени, говорит проверяющий жилого фонда. Слабая аренда требует изменений, подтверждает управляющий, и добавляет: в первую очередь старые дома.

Газета "Karjala" , 22 октября 1935 года

За последнее время в разных частях города одно за другим старые здания вдруг неожиданно помолодели. Какое-то время старинные фасады были закрыты строительными лесами, а из-за старых стен доносился знакомый шум рабочего процесса. Иными словами, изменения произошли незамеченными с внешней стороны. Но внутри много что изменилось. Огромные квартиры со всеми их неудобствами канули в вечность, а на их месте появилось достаточное число небольших квартир со всеми необходимыми в современное время удобствами. Это, такое естественное для современного времени перерождение, было порождено спросом, который сегодня существует на небольшую жилплощадь. Этот спрос настолько велик, что переизбытка небольших квартир быть не может, а наоборот – спрос превышает предложение. Даже более – этой осенью наблюдался недостаток квартир небольшой площади.

После того, как совсем недавно, подобным образом были произведены два – три больших подобных переустройства, после чего появилось некоторое число небольших квартир, а еще одна реконструкция сейчас идет, мы обратились к проверяющему строительных работ, архитектору К.С.Шульцу за комментариями об оживленном процессе перестройки Выборгских зданий под небольшие жилые квартиры.

Проверяющий: это требование кризисного времени

Кризис поставил свою печать на местное строительство,- говорит архитектор Шульц, - большие квартиры практически невозможно сдать в аренду. Семьи стараются сократить свою жилую площадь. С современными удобствами и новшествами сегодня вполне возможно сделать небольшую квартиру вполне удобной. Все это привело к тому, что многие старые Выборгские здания модернизируются, оснащаются современным оборудованием и делятся на небольшие квартиры. Подобным изменениям подверглись дома № 12 и 41 на улице Линнанкату, принадлежащие Финляндскому ипотечному банку; дом "Арина" на улице Торккелинкату, 7, принадлежащий госпоже Соккола; дом АО "Киммо" на Маунукату,1, где частично находились помещения промышленной школы. В близайшее время будет реконструирована группа домов на улице Линнанкату, 15, принадлежащая АО "Kirja- ja Kivipainо".

Полторы сотни новых небольших квартир

Таким образом, было сооружено полтораста квартир, которые были сразу сданы в аренду. Что касается подобного нового строительства, то в центре Выборга таких домов не строят. И, наоборот, в пригородах, в первую очередь в Сауналахти, подобное строительство ведется очень оживленно. Здесь строят исключительно деревянные дома с небольшими квартирами. В самой большой из них три комнаты, но число таких квартир мало. Основным типом квартир в этих домах являются квартиры из одной комнаты, кухни и комнаты с плитой.

В реконструированных каменных домах в городской черте самый распространенный тип квартир – квартиры из двух комнат с отдельной кухонной комнатой или кухонным закутком. В таких домах есть и более маленькие квартиры с удобствами.

Сама жизнь привела нас к такому типу жилья, поскольку съемщиками квартир обычно являются молодые пары, привыкшие к современным удобствам или одинокие люди. Это объясняет появление "кухонь в алькове" или кухонных закутков, когда отдельная комната для кухни отсутствует.

Альков для кухни не лучшее решение

Архитектор говорит, что решение "кухонного вопроса" путем организации кухни в алькове гостиной или спальни не лучшее решение, поскольку там отсутствует необходимая вытяжка и в жилых помещениях собирается дым, пары и чад, что для проживающих в квартире людей, не является фактором здоровой жизни.

И не только у нас сделан этот вывод. На конгрессе врачей в Осло собравшиеся пришли к заключению, что кухни в жилых помещениях недопустимы. Кухонная каморка может существовать как отдельное помещение, если в нем предусмотрена действенная вентиляция. Например, в Хельсинки вентиляция кухонных помещений происходит через трубы, которые выходят прямо на крышу. В трубах установлены вентиляторы, которые откачивают воздух из кухонных помещений, что делает обмен воздуха весьма эффективным.

В Выборгских квартирах не тесно

Что касается площади и объема квартир, то, к счастью, в Выборге нет "клетушек", как в столице. Это происходит от того, что по строительные требования предусматривают здесь не менее 12 метров на одну комнату. Появляющиеся в наши дни проекты современных домов интересны, но вызывают много вопросов. Не надо забывать, что мы живем в крае, где короткое лето и длинная зима, поэтому многие современные строительные предложения для нас неприемлемы.

Мы слышали, что обновленный дом на улице Линнанкату, 41, которым распоряжается названное жилищное акционерное общество, на сегодняшний день располагает в общей сложности 34 квартирами, из которых шесть квартир состоят из трех комнат, кухни и комнаты прислуги. Остальные квартиры имеют две комнаты и кухонную каморку или одну комнату. Все квартиры оборудованы необходимыми удобствами. В этом доме также предусмотрены помещения для магазинов.

В доме Линнанмяки ,на улице Линнанкату, 12, принадлежащем АО "Asunto", кроме коммерческих площадей, 29 одно – и двухкомнатных квартир со всеми удобствами с кухонной каморкой или кухней в алькове.

Во дворах названных домов находятся облагороженные газоны с зелеными насаждениями и вьющимися по стенам растениями.

В доме на улице Торккелинкату, 7 будет сорок квартир. Это четырех, трех, двух и однокомнатные квартиры с кухней или кухонной каморкой, на которых оборудованы вытяжки с вентиляторами.

На улице Линнанкату, 15 вскоре будет реконструирована вся группа зданий. В двухэтажном здании, выходящем на улицу, возведен дополнительный этаж и крыша. Расположенные выше здания, также перестраиваются под новые нужды. АО "Kirja- ja Kivipainо" рассказало нам, что в зданиях в общей сложности будет 18 одно и двухкомнатных квартир. В этих квартирах будет 40 комнат с кухнями или кухонными каморками. В здании, расположенном со стороны двора, будет находиться типография.

Перестройка квартала должна быть закончена к новому году.

Публикация подготовлена по материалам, предоставленным архивом ЛОГАВ.