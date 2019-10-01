В Высоцке будет жарко

В Высоцке обновили котельную. Теперь здесь будет работать новый более мощный котел, а дымовую трубу заменят сразу три новых ствола.

Перебоев с теплом больше не будет - заверяют в администрации самого маленького города Выборгского района.

Работы по техническому перевооружению пятнадцатилетней городской котельной начались в августе и завершились к концу сентября.

Сергей Сахаровский, и.о. главы администрации Высоцка Этой зимой будет тепло. И без перебоев, так как оборудование стоит новое. Делаем реконструкцию котельной для увеличения мощности, чтобы отапливалась школа и будущий спортивный зал, строительство которого в этом году все-таки начато. Сейчас школа отапливается электричеством.

Сейчас работы завершены. Специалисты уже демонтировали старые газоходы и один из котлов с технологическим трубопроводом. Их так же заменили на новые. Стоит отметить, что работа котельной на время ремонта не останавливалась, и тепло в дома Высоцка поступает без перерыва даже сейчас.

Окончательно пуско-наладочные работы планируют завершить в течение недели. Новых мощностей хватит на отопление школы и строящегося спортзала. Сейчас школу обогревают электричеством, но по словам сотрудников администрации этот вопрос вскоре также будет решен.