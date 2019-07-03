Ограбление банка в Выборге

Грабитель в маске проник в контору банка «Акционерный банк Саво - Карелия» в Таликкала. Ему удалось похитить всего лишь 17 тысяч марок. К вечеру у полиции было уже двое задержанных.

Газета "Karjala" , 14 октября 1936 года

Вчера утром в Таликкала произошло смелое "американское" ограбление банка. В 10.45 в контору банка вбежал вооруженный человек в маске. Директор банка и кассир, под угрозой оружия, не смогли воспрепятствовать похищению из сейфа 17080 марок. После похищения грабитель сразу же скрылся.

Из протокола полиции: "В контору ворвался человек в маске и с большим пистолетом. Это был либо Кольт, либо Парабеллум. Он остановился посередине зала и направил пистолет в сторону мадемуазель Сааринен, которая сидела за столом, считая на счетной машинке. Сааринен, смотря грабителю прямо в глаза, медленно встала из-за стола, и стала пятиться к камину, находящемуся у нее за спиной в одном шаге. Дойдя до камина, она моментально открыла дверь, расположенную за камином и ведущую к выходу, и выскочила прочь. Все это заняло несколько мгновений. Грабитель перевел оружие на директора Сутинена.

Сутинен пытался спрятаться под столом, но мужчина не дал ему этого сделать. "Двинитесь – выстрелю!", прокричал грабитель. Постоянно держа под прицелом директора, грабитель вошел в кассовую комнату, где в железном сейфе хранились деньги. Взяв свою добычу, мужчина покинул банк и убежал в сторону улицы Раякату".

