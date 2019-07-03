Очистные сооружения в Красносельском должны заработать в декабре 2020

Губернатор Александр Дрозденко провел личный прием жителей по вопросам, с которыми они обращались к главе государства. Обращения касаются жителей целых населенных пунктов, а также петербуржцев, приезжающих в область на летнее время. В частности, речь шла о строительстве очистных сооружений в поселке Красносельское, ФАПа в Васкелово, создании тротуара и освещения вдоль Дороги жизни. По каждому вопросу главой региона приняты конкретные решения и названы четкие сроки их выполнения. Так очистные сооружения в поселке Красносельское, где сейчас стоки уходят на рельеф, должны заработать в декабре следующего года. Создание тротуара и освещения вдоль Дороги жизни уже идет, полностью работы будут завершены к августу 2021 года.