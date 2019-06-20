Обращение Александра Дрозденко по случаю Дня прорыва блокады

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!

18 января мы отмечаем одну из самых важных дат в истории Великой Отечественной войны: День прорыва фашистской блокады Ленинграда.

Старшее поколение хорошо помнит, с какой огромной радостью была встречена весть о прорыве блокады. С того момента 18 января было и остается для всех блокадников, для всех ленинградцев — святым днем, днем памяти о героическом подвиге наших воинов и обо всех, кто пал смертью храбрых в боях за Ленинград, кто погиб в осажденном городе.

В Год 75-летия Великой Победы — Год Памяти и Славы, Год Победителей — мы реализуем важный проект "Ленинградская память", в рамках которого по-особому отмечаем каждую дату, связанную с событиями Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. Для нас это возможность еще раз выразить слова огромной благодарности ветеранам, связать старшее и молодое поколения — общей памятью о подвиге защитников Отечества и общими делами во имя будущего нашей родной земли.

Горячо приветствую всех ветеранов Великой Отечественной войны, всех блокадников, всех жителей нашего региона по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Желаю всем людям старшего поколения, пережившим войну — крепкого здоровья, долголетия, счастья и добра!

Вечная слава защитникам Отечества!

Вечная память павшим в боях за Ленинград, за нашу Родину!

Вечная память всем жертвам ленинградской блокады!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко