Обращение Александра Дрозденко по случаю Дня начала героической обороны Ленинграда во время фашистской блокады

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!

8 сентября мы отмечаем День начала героической обороны Ленинграда во время фашистской блокады.

Мы помним всех героев Ленинградской битвы. Помним защитников Ленинграда, стоявших насмерть на Лужском рубеже и Пулковских высотах, помним тружеников тыла, дававших Ленинградскому фронту оружие и боеприпасы, помним стариков и детей, умиравших от голода в промерзших ленинградских квартирах.

Мы помним тех, кто пал смертью храбрых, обеспечивая снабжение города по Дороге Жизни, помним ленинградских партизан, наносивших ощутимый урон врагу на оккупированных территориях и проводивших в город продовольственные обозы.

Мы помним героев операции "Искра" и участников боев за полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня по всему региону к монументам Великой Отечественной лягут венки и живые цветы. Ленинградцы принесут их и на Пискаревское мемориальное кладбище, где покоятся их близкие и родные.

Призываю в этот день почтить память всех павших в Ленинградскую блокаду, всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Отечества, - и низко поклониться ветеранам битвы за Ленинград, жителям блокадного города – людям из поколения победителей, которые являют собой пример особого мужества, несгибаемой воли и настоящего ленинградского характера.

Вечная память павшим за Ленинград, за Родину!

Вечная слава защитникам Отечества!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко