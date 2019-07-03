Областной проект получил первую премию на конкурсе региональных практик в номинации "Семья"





Ленинградская область получила первую премию всероссийского конкурса "Лучшие региональные практики". Эксперты института социальных исследований проанализировали более 700 региональных проектов. Лучшим в номинации "Семья" признан проект 47 региона: выплата компенсаций родителям, детям которых не нашлось места в детском саду.

Региональный проект о выплате компенсаций в размере 9,5 тыс. рублей был инициирован в 2019 году. Компенсации будут выплачивать родителям детей в возрасте от 1,5 до 7 лет при условии, если они стоят в очереди на предоставление места в детском саду более полутора лет.