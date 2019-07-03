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Сегодня, 12:58

Областной онкодиспансер оснастили новой диагностической техникой



В подразделениях Ленинградского областного онкологического диспансера завершен монтаж нового диагностического оборудования. Мультиспиральный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф и специализированный компьютерный томограф приобретены в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Общая стоимость оборудования - почти 200 млн рублей. Наличие современной техники даст возможность значительно сократить сроки обследования и ускорить тем самым начало лечения. 
Перед установкой оборудования в здании онкодиспансера на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге были проведены ремонтные работы. Ведётся также капитальный ремонт здания главного корпуса диспансера в поселке Кузьмолово. 

Метки кузьмоловолитейныйонкологический диспансертомограф
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