Областной мультицентр отметил очередной день рождения



Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске начал новый учебный год. Об этом сообщает Онлайн47. По словам председателя Заксобрания Ленобласти Сергея Бебенина, посетившего в первый учебный день торжественную линейку в мультицентре, "этот опыт уникален: здесь работают вместе волонтеры, бизнесмены, педагоги - все вместе и по велению души". Затем спикер добавил, что Заксобрание всегда будет поддерживать мультицентр.

За годы работы учреждения 503 человека получили документы об образовании, 199 трудоустроены.

В Мультицентр социальной и трудовой интеграции принимают студентов старше 16 лет. Обучение ведется по 13 специальностям. Учеба и проживание - бесплатны. Кроме того, здесь учат не только профессии, но и вещам, необходимым в повседневной жизни и быту.