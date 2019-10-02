Областной архив в Выборге отметил значительную дату

85-летие отметил Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге. 29 сентября 1934 года он был открыт в здании, построенном по проекту архитектора Уно Ульберга. Тогда, обращаясь к собравшимся, директор выборгского окружного архива Мартти Керкконен произнес "Мне очень приятно приветствовать вас в нашем доме". Спустя восемь с половиной десятилетий директор уже областного архива Юлия Крипатова встречала гостей теми же словами...

