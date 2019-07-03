Областное правительство вынуждено контролировать содержание детских площадок

Губернатор Александр Дрозденко в ходе видеоконференции с главами муниципальных образований обратил внимание собеседников на необходимость систематически проводить обследование детских игровых площадок и оперативно осуществлять ремонт и замену оборудования. Глава региона поручил областному Комитету Госжилнадзора вести строгий надзор за содержанием детских площадок, а в случае их аварийного состояния штрафовать ответственных за обслуживание этих объектов. Кроме того, губернатор пообещал, что область прекратит финансирование собственных нужд муниципалитетов, не исполняющих полномочий по содержанию детских площадок.

