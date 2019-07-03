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Сегодня, 10:59

Областное правительство вынуждено контролировать содержание детских площадок

Губернатор Александр Дрозденко в ходе видеоконференции с главами муниципальных образований обратил внимание собеседников на необходимость систематически проводить обследование детских игровых площадок и оперативно осуществлять ремонт и замену оборудования. Глава региона поручил областному Комитету Госжилнадзора вести строгий надзор за содержанием детских площадок, а в случае их аварийного состояния штрафовать ответственных за обслуживание этих объектов. Кроме того, губернатор пообещал, что область прекратит финансирование собственных нужд муниципалитетов, не исполняющих полномочий по содержанию детских площадок.
 

Метки госжилнадзордетские площадкиконтрольправительство ло
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