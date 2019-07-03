Областные льготы на транспорт действуют в Северной столице



Областные пенсионеры получили право льготного проезда на всех видах городского общественного транспорта в Санкт-Петербурге, включая метрополитен.

Соглашение о том, что региональный единый социальный проездной билет (ЕСПБ) теперь действует на территории Северной столицы, достигнуто между администрациями Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, пользователями льготных проездных могут стать пенсионеры, федеральные льготники, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, лица, работавшие в тылу в период Великой Отечественной войны, реабилитированные граждане, лица, сопровождающие инвалидов первой группы, детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.