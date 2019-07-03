Областные МФЦ оснащают системой "Говорящий город"

Центры "Мои Документы" в 47 регионе оснащают системой "Говорящий город", которая обеспечивает радиоинформирование и звуковое ориентирование для людей с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата. Об этом нам сообщили в пресс-службе ведомства.

На расстоянии 15 метров от звукового маяка граждане получают голосовые сообщения, посылаемые на ресивер – специализированный приемник или смартфон. Благодаря этому человек получает необходимую информацию о наименовании объекта, режиме работы, маяки помогают найти вход и сориентироваться на месте. Система уже установлена на площадках МФЦ в Гатчине, Всеволожске и Сосновом Бору.