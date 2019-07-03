Участниками праздничных мероприятий в 47 регионе стали почти 30 тысяч человек.

Ленинградская область отметила День народного единства. В мероприятиях, приуроченных к государственному празднику, приняли участие более 29 тысяч жителей.

Прошли молодежные акции, ярмарки народных промыслов, фестивали национальных культур, театрализованные представления и праздничные концерты творческих коллективов. 1 ноября все желающие написали приуроченный к празднику Большой этнографический диктант; прошли праздничные мероприятия в областном колледже культуры и искусства; состоялся концерт и торжественное награждение в театре "На Литейном".

Напомним, в сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. И с 2005 года в России он отмечается ежегодно.

Для справки: в Ленинградской области проживают представители 141 национальности, и главной задачей организаторы праздника считают единство людей разных религий, происхождения и статуса для достижения общей цели – стабильного гражданского мира.