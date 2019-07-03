О некачественной мясной и рыбной продукции можно сообщить на "горячую линию"

Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области организована работа "горячей линии" по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Ежедневно до 25 сентября 2019 г. специалисты Управления и территориальных отделов с 09 до 12.00 и с 12.45 до 18.00 отвечают на вопросы по действующим требованиям к качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности; о том, куда обращаться в случае обнаружения некачественной продукции в магазине.

Жители Выборгского района могут позвонить по телефону: 8-813-78-22-031.