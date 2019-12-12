О Магии театра выборжцам расскажет Центробанк

О российских монетах, посвященных театру, рассказывает выставка в библиотеке на Пионерской. Экспозиция «Магия театра» подготовлена Центробанком и охватывает период с 1992 года.

Андрей Пушкарев, зам.управляющего отделением по ЛО Цнтробанка России К Году театра Центробанк готовился давно. Выпущена большая серия монет, посвященная театру. Здесь мы все представить просто не можем. Экспозиция состоит только из 19 планшетов, объединенных темами балета, оперы и драмы. Монеты рассказывают и о композиторах, и о сюжетных линиях спектаклей, и здания самих театров.

Это инвестиционные монеты. Большинство из них номиналом от 25 до 100 рублей и сделаны из драгоценных металлов с качеством "пруф", то есть с особо четким изображением, полированным фоном и матированными деталями.

Монеты, безусловно, являются платежным средством, то есть ими спокойно можно рассчитаться в магазине. Но их реальная стоимость постоянно растет не только из-за цены драгметаллов, но и потому, что это редкие монеты: их тираж от нескольких сотен до нескольких тысяч экземпляров. Среди нумизматов они "разлетаются" мгновенно.

Сама идея выпуска таких монет, говорит Андрей Пушкарев, это уже пропаганда русского театра и русского искусства.