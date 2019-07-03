Новое пожарное депо открыли в Выборгском районе

В посёлке Семиозерье Выборгского района введено в эксплуатацию пожарное депо на 2 машино-выезда. Оно уже укомплектовано необходимым оборудованием и техникой. Ранее ближайшая пожарная часть находилась в поселке Рощино. С началом работы нового депо время прибытия пожарного расчета на место происшествия сократится с 30 до 20 минут.

Сейчас объект проходит процедуру постановки на кадастровый учет, регистрации прав собственности и передачи в оперативное управление Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы.