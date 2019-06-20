Новый регламент градостроительной деятельности утвержден в 47 регионе





В Ленобласти перераспределены полномочия в сфере градостроительства. Теперь принимать решение о подготовке правил землепользования и застройки или о внесении изменений в них, а также разрабатывать сами правила будет комитет градостроительной политики Ленинградской области. Ранее эти полномочия были у муниципальных образований.

Подготовка проектов правил землепользования и застройки будет осуществляться строго в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, по единообразной форме, а также исключит участие в этой работе организаций, подготавливающих некачественные документы.

Внесение изменений в закон будет способствовать реализации на территории региона единой политики в сфере градостроения.