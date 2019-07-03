Новый порядок получения медсправок для водителей введут. Но позже...

Минздрав перенес дату вступления в силу нового порядка получения медсправок для водителей. Об этом в своем Telegram-канале написал замминистра здравоохранения Олег Салагай, сообщает "Российская газета". Решение принято ведомством в связи с обеспокоенностью граждан и ажиотажем в наркодиспансерах страны. Планируется провести дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, уточнили в Минздраве. Как нам сегодня сообщили в выборгском наркодиспансере, в учреждении нашего города в последние дни количество желающих получить справку увеличилось, но не значительно. Больших очередей не наблюдается.