Новый экомаршрут в Ленинградской области пройдёт через парк родового имения Блоков

Дирекцией особо охраняемых природных территорий 47 региона принято решение о создании нового экологического маршрута. Он пройдет по наиболее живописным и интересным местам природного заказника "Дубравы у деревни Велькота" в Кингисеппском районе - через старинный парк родового имения Блоков, разбитый на Ордовикском плато, сложенном известняками с карстовым рельефом и многочисленными родниками. Посетители заказника смогут увидеть уникальную для Северо-Запада экосистему широколиственного леса с вековыми дубами, высота которых доходит до 25 метров, ширина – до метра в диаметре. Обустройство инфраструктуры экологического маршрута предполагается завершить до конца года.