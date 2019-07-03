Новые остановки в Ленобласти предлагают сделать ярко-оранжевыми

На региональных дорогах в Ленинградской области устанавливают новые павильоны. В них жители области могут с комфортом ожидать общественный транспорт. На эти цели выделено порядка 30 млн рублей. Немало внимания уделяется не только внешнему виду остановок, но и их сохранности. К примеру, "Ленавтодор" предложил подрядным организациям делать павильоны ярко-оранжевого цвета из антивандальных материалов. Такие остановки будут заметны в любое время года и в любое время суток.

В настоящее время работа по монтажу остановочных павильонов ведётся в Волховском, Всеволожском и Гатчинском районах. Ждут своей очереди жители посёлков Возрождение, Харитоново, Пихтовое и Заречье в Выборгском районе.